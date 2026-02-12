Dove vedere in tv Michela Moioli snowboardcross femminile Olimpiadi | orari programma streaming

Domani le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 portano in tv anche lo snowboard cross femminile. Sono 32 le atlete in gara, tra cui le italiane Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner. La competizione si svolge domani, venerdì 13 febbraio, e gli appassionati potranno seguire la gara in diretta streaming o in tv, con orari e programmazione ancora da definire.

Domani, venerdì 13 febbraio, proseguiranno anche per lo snowboard le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in programma la gara del cross femminile, a cui prenderanno parte 32 atlete, tra le quali ci saranno anche le azzurre Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner. Le due manche per definire il tabellone ad eliminazione diretta andranno in scena alle 10.00 ed alle 10.55, poi inizierà la seconda fase: ottavi alle 13.30, quarti alle 14.03, semifinali alle 14.24, small finale alle 14.41, big final per l’assegnazione delle medaglie alle 14.46. Per la gara di Michela Moioli dello snowboardcross femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

