Dove vedere in tv Davide Ghiotto nei 10000 metri alle Olimpiadi | orario programma streaming
Venerdì 13 febbraio, Davide Ghiotto tornerà in pista per disputare i 10.000 metri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si svolgerà in prima serata e sarà trasmessa in diretta su alcune reti televisive e in streaming online. Ghiotto cerca di conquistare un buon risultato dopo aver già partecipato alle passate competizioni.
Venerdì 13 febbraio Davide Ghiotto tornerà in gara nei 10000 metri, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al Milano Speed Skating Stadium, il pattinatore vicentino sarà chiamato a una conferma del podio olimpico conquistato a Pechino quattro anni fa. Una gara che si preannuncia emozionante e aperta a qualsiasi risultato. Ghiotto continua a essere tra i pretendenti al podio, perché le sue attitudini sono quelli di grande “passista” e in grado di tenere un ritmo piuttosto alto per diverso tempo. Lo certifica un periodo lunghissimo di imbattibilità tra Coppa del Mondo e Mondiali disputati in questi ultimi anni. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Davide Ghiotto 10000 Metri
A che ora Davide Ghiotto oggi nei 10000 metri a Heerenveen: programma, avversario, tv, streaming
Quando gareggia Davide Ghiotto nei 5000 metri alle Olimpiadi: orario, avversario in batteria, tv, streaming
#Milano-Cortina 2026 || Domenica 8 febbraio, il ghiaccio del Milano Ice Park ospiterà le gare di speed skating.
Ultime notizie su Davide Ghiotto 10000 Metri
Chi è Davide Ghiotto, la stella azzurra del pattinaggio velocità a Milano Cortina x.com
Che favola. All'indomani del'oro di Francesca Lollobrigida, Riccardo Lorello conquista a sorpresa il bronzo olimpico sui 5.000 metri di pista lunga. Tutti aspettavano Davide Ghiotto, e invece è il giovanissimo Riccardo, debuttante, a prendersi quella medaglia d - facebook.com facebook
