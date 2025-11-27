Napoli | Gilmour starà fuori 45 giorni Anguissa tornerà a fine gennaio De Bruyne a inizio marzo Sky
Il Napoli a causa degli infortuni di Gilmour, Anguissa e De Bruyne, sarà costretto nuovamente a stringere i denti e reinventarsi. Sfortunatamente, dovrà farlo per lungo tempo. Ecco gli ultimi aggiornamenti di Sky. Napoli, ecco i tempi di recupero di Gilmour, Anguissa e De Bruyne. Secondo quanto riportato da Sky, Billy Gilmour dovrà restare fermo per circa 45 giorni a causa della pubalgia che lo tormenta dalla sfida contro il Como. Le notizie non migliorano sul fronte Frank Anguissa: il centrocampista camerunense, alle prese con la lesione di alto grado al bicipite femorale sinistro rimediata in Nazionale, dovrebbe rientrare solo a fine gennaio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
#Napoli: #Gilmour starà fuori 45 giorni, #Anguissa tornerà a fine gennaio, #DeBruyne a inizio marzo (Sky) Ecco i tempi di recupero dei tre centrocampisti del Napoli. Brutte notizie per Conte che fino al mercato di gennaio potrà contare solo su Lobotka e McTo - facebook.com Vai su Facebook
. @sscnapoli | Si valuta l'operazione per Gilmour Vai su X