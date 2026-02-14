Dove si allena un campione olimpico di curling

Il Palacurling di Cembra, in Trentino, ospita gli allenamenti di Amos Mosaner, campione olimpico di curling, e il suo padre spiega come funziona la struttura e quanto costa tenerla in attività. Aggiunge che la struttura è aperta anche ai principianti, con corsi e spazi dedicati, per promuovere questo sport tra i giovani del territorio.

Come funziona il Palacurling di Cembra in Trentino e quanto costa mantenerlo, raccontato dal suo fondatore: il padre di Amos Mosaner A Cembra Lisignago, un piccolo paese in provincia di Trento, c'è da vent'anni un Palacurling, un palazzetto con due rink, due piste per il curling e il wheelchair curling, la sua versione paralimpica. Lo gestisce Adolfo Mosaner, 66enne padre di Amos, che quest'anno ha vinto il bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina e nel 2022 l'oro a quelle di Pechino, sempre nel doppio misto con Stefania Constantini (in questi giorni invece è impegnato nel torneo maschile). Adolfo Mosaner aprì il Palacurling nel 2005: «È stata un'avventura», dice, e la struttura è ora centro federale di curling, «come Coverciano per il calcio». 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Dove si allena un campione olimpico di curling