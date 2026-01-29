Cortina il sindaco olimpico Gianluca Lorenzi | Spiegherò a Mattarella come si gioca a curling

Il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi si prepara a incontrare il presidente Mattarella. Ha detto che gli spiegherà come si gioca a curling, sport simbolo delle Olimpiadi invernali. Lorenzi ha sottolineato che questa sarà una buona occasione per mettere in luce le peculiarità della sua città e il valore delle Olimpiadi per la zona. La storia di Cortina si arricchisce di un altro capitolo con un sindaco che si definisce “olimpico” e pronto a rappresentare la sua comunità.

BELLUNO - Nella quasi millenaria storia di Cortina d’Ampezzo, è capitato solo a due amministratori locali di diventare sindaci olimpici. Successe a Mario Rimoldi nel 1956 e accade a Gianluca Lorenzi nel 2026. Ma forse i Cinque Cerchi erano nel destino dell'attuale primo cittadino, visto che per 28 anni ha gestito con la famiglia l'hotel Olimpia e per 3 lustri è stato un azzurro del curling sia junior che senior. Il suo calendario dei Giochi? «Il 6 febbraio sarò alla cerimonia di apertura a Milano, quindi partirò da Cortina il 5 e ci tornerò il 7, per restare poi fino al 22, quando andrò a Verona in serata per l’evento di chiusura». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Con l'avvicinarsi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, l'entusiasmo cresce tra cittadini e organizzatori.

