Dove Cameron ha annunciato che si sposerà con Damiano David in Italia, spiegando che la scelta deriva dalla voglia di celebrare il matrimonio in un luogo speciale. La cantante e attrice ha condiviso che il matrimonio si terrà in una località affacciata sul mare, tra le preferite della coppia, e che i preparativi sono ormai in fase avanzata. Cameron ha anche detto di aver scelto l’Italia perché desidera vivere un momento intimo e autentico con Damiano, lontano dagli sfarzi.

Nel programma Enternaiment Tonight Dove Cameron ha rivelato al pubblico i primi dettagli e spoiler sul matrimonio imminente con Damiano David. A seguito della proposta arrivata a nelle scorse settimane che ha fatto sognare tutti, ora Dove Cameron e Damiano David stanno preparando il matrimonio che, a quanto pare, sarebbe programmato entro il 2026. L’attrice in una recente intervista ha rivelato i primi dettagli delle nozze. “Lui è di Roma, quindi stiamo progettando le nozze in Italia. Per me sarà un destination wedding, lui si sentirà a casa”, ha dichiarato, spiegando quindi che la città eterna sarà la location da sogno per il “sì”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Dove Cameron rivela i primi dettagli del matrimonio con Damiano David: “Ci sposeremo in Italia”

Cameron ha annunciato che il matrimonio con Damiano David si farà in Italia.

Dove Cameron ha annunciato che il matrimonio con Damiano David si terrà in Italia, confermando che sarà a Roma, la città di origine del cantante dei Måneskin, e che il grande giorno si svolgerà entro il 2026.

Dove Cameron’s Surprise Engagement to Damian David

