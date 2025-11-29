Dorothea Wierer | Non pensavo di andare così bene subito Ho avuto ottimi sci

Due anni: tanti ne sono passati da quando, ancora in staffetta (quella era mista), Dorothea Wierer aveva raccolto l’ultimo podio in Coppa del Mondo. Ecco perché la sua soddisfazione, a Oestersund, è di quelle davvero ragionevoli e più che giustificate. Un risultato, questo secondo posto, che aggiunge un tassello a una carriera che è già leggendaria così com’è. Queste le sue parole alla FISI: “ Sono molto contenta, non pensavo di andare così bene subito, anche perché come sempre gli ultimi due giorni non mi sentivo granché bene rispetto alle gare di preparazione norvegesi. Sono rimasta concentrata sul lavoro che dovevo fare, senza guardare gli altri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dorothea Wierer: “Non pensavo di andare così bene subito. Ho avuto ottimi sci”

