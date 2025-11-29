Biathlon Dorothea Wierer | Non pensavo di andare così bene subito Ho avuto ottimi sci

Oasport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due anni: tanti ne sono passati da quando, ancora in staffetta (quella era mista), Dorothea Wierer aveva raccolto l’ultimo podio in Coppa del Mondo. Ecco perché la sua soddisfazione, a Oestersund, è di quelle davvero ragionevoli e più che giustificate. Un risultato, questo secondo posto, che aggiunge un tassello a una carriera che è già leggendaria così com’è. Queste le sue parole alla FISI: “ Sono molto contenta, non pensavo di andare così bene subito, anche perché come sempre gli ultimi due giorni non mi sentivo granché bene rispetto alle gare di preparazione norvegesi. Sono rimasta concentrata sul lavoro che dovevo fare, senza guardare gli altri. 🔗 Leggi su Oasport.it

biathlon dorothea wierer non pensavo di andare cos236 bene subito ho avuto ottimi sci

© Oasport.it - Biathlon, Dorothea Wierer: “Non pensavo di andare così bene subito. Ho avuto ottimi sci”

Scopri altri approfondimenti

biathlon dorothea wierer pensavoDorothea Wierer non usa mezzi termini: “Non pensavo di andare così” - L'altoatesina è stata grande protagonista della staffetta, con una prima frazione che ha posto le basi di un brillante secondo posto. sportal.it scrive

biathlon dorothea wierer pensavoBiathlon: la festa di Wierer e Vittozzi, "bene iniziare così" - "Sono molto contenta non pensavo di andare così bene subito, anche perché come sempre gli ultimi due giorni non mi sentivo granché bene rispetto alle gare di preparazione norvegesi. Lo riporta ansa.it

biathlon dorothea wierer pensavoLisa Vittozzi torna rifilando 23" a Braisaz nella frazione di staffetta. Ma il miglior tempo è di Dorothea Wierer… - L'Italia si è piazzata al secondo posto nella staffetta femminile che ha aperto la Coppa del Mondo 2025- Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Biathlon Dorothea Wierer Pensavo