Doppio colpo in via Romana | svaligiati Maury' s e Conad
Il furto ai negozi Maury's e Conad in via Romana ha portato all’arresto di tre uomini, catturati dalla polizia durante un controllo nel pomeriggio del 12 febbraio. I malviventi avevano appena svaligiato i due esercizi commerciali e stavano tentando di scappare con la refurtiva. La polizia ha fermato i sospetti proprio davanti al parcheggio del supermercato, trovandoli in possesso di merce rubata e attrezzi usati per scassinare le serrature.
Tre persone sono state arrestate dalla polizia al termine di un controllo scattato nel pomeriggio del 12 febbraio tra via Romana e l’area del parcheggio davanti al supermercato Conad. A finire nei guai un uomo e due donne, tutti cittadini romeni provenienti dalla provincia di Roma, fermati dagli agenti della Squadra Mobile della questura di Arezzo durante un servizio in abiti civili mirato a prevenire e contrastare i cosiddetti reati predatori. Secondo quanto ricostruito, la pattuglia in transito nella zona avrebbe notato i tre a bordo di un’auto in sosta con atteggiamento ritenuto sospetto. Gli operatori si sono avvicinati osservando la scena: l’uomo sarebbe rimasto nell’auto, mentre le due donne sarebbero scese entrando prima nel negozio Maury’s e, poco dopo, uscendo per depositare qualcosa all’interno del veicolo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Colpo al supermercato Conad di Gussago: così in 4 minuti i ladri hanno sradicato la cassaforte
Un furto lampo al supermercato Conad di Gussago, dove in soli quattro minuti i malviventi hanno messo a segno il colpo.
Vince mezzo milione con un Gratta e Vinci da 5 euro: colpo fortunato alla tabaccheria Orlandi di via Romana
Un giocatore di Arezzo ha vinto 500.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Doppio colpo in via Romana: svaligiati Maury's e Conad; SAN GIORGIO DI NOGARO | DOPPIO COLPO IN 90 MINUTI IN DUE GIOIELLERIE DIVERSE: QUASI 100MILA EURO DI BOTTINO; Colpo in villa ai Castelli romani: rubati gioielli e armi; Doppio furto all'ora di cena: bottino una manciata di monetine.
Doppio colpo in via Romana: svaligiati Maury's e ConadTre persone sono state arrestate dalla polizia al termine di un controllo scattato nel pomeriggio del 12 febbraio tra via Romana e l’area del parcheggio davanti al supermercato Conad. A finire nei gua ... arezzonotizie.it
Ancora spaccate di notte. Doppio colpo in via Strozzi: Oltrepassato il limiteQuella fra giovedì e venerdì è stata l’ennesima notte all’insegna delle spaccate in via Strozzi. Dopo gli episodi dei giorni passati, che avevano visto coinvolti i negozi di parrucchieri ed estetisti ... lanazione.it
Colpo doppio, l’altra notte, al nucleo industriale di Avezzano, dove ignoti hanno preso di mira due aziende operanti nel settore dei prodotti alimentari I dettagli #LAquila #Cronaca facebook
Doppio colpo in via Romana: svaligiati Maury's e Conad x.com