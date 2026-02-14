Doppio colpo in via Romana | svaligiati Maury' s e Conad

Il furto ai negozi Maury's e Conad in via Romana ha portato all’arresto di tre uomini, catturati dalla polizia durante un controllo nel pomeriggio del 12 febbraio. I malviventi avevano appena svaligiato i due esercizi commerciali e stavano tentando di scappare con la refurtiva. La polizia ha fermato i sospetti proprio davanti al parcheggio del supermercato, trovandoli in possesso di merce rubata e attrezzi usati per scassinare le serrature.

Tre persone sono state arrestate dalla polizia al termine di un controllo scattato nel pomeriggio del 12 febbraio tra via Romana e l’area del parcheggio davanti al supermercato Conad. A finire nei guai un uomo e due donne, tutti cittadini romeni provenienti dalla provincia di Roma, fermati dagli agenti della Squadra Mobile della questura di Arezzo durante un servizio in abiti civili mirato a prevenire e contrastare i cosiddetti reati predatori. Secondo quanto ricostruito, la pattuglia in transito nella zona avrebbe notato i tre a bordo di un’auto in sosta con atteggiamento ritenuto sospetto. Gli operatori si sono avvicinati osservando la scena: l’uomo sarebbe rimasto nell’auto, mentre le due donne sarebbero scese entrando prima nel negozio Maury’s e, poco dopo, uscendo per depositare qualcosa all’interno del veicolo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

