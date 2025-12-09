Colpo al supermercato Conad di Gussago | così in 4 minuti i ladri hanno sradicato la cassaforte

Un furto lampo al supermercato Conad di Gussago, dove in soli quattro minuti i malviventi hanno messo a segno il colpo. Dal varco d’ingresso sul retro fino alla fuga con la cassaforte, il blitz è stato rapido e ben pianificato, lasciando dietro di sé danni ingenti e un’area sotto shock.

Gussago (Brescia) – Q uattro minuti esatti. Il tempo in cui sono riusciti ad aprirsi un varco dall’ingresso sul retro, sventrare l’area degli uffici, abbattere una parete e infine asportare la cassaforte. Ladri scatenati l a notte tra domenica e lunedì a Gussago. Nel mirino di una banda specializzata è finito il supermercato Conad di viale Italia, i cui responsabili ieri mattina si sono trovati di fronte un punto vendita devastato. Stando alla prima ricostruzione i malviventi erano almeno tre. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato l’assalto dalle 3,19 alle 3,22. Prima appunto la gang ha fatto irruzione sfondando una porta sul retro, poi ha raggiunto l’area amministrativa degli uffici e ha abbattuto una parete in cartongesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colpo al supermercato Conad di Gussago: così in 4 minuti i ladri hanno sradicato la cassaforte

