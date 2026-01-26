Sicurezza dall' opposizione oltre 140 firme per chiedere più telecamere a Budrio di Longiano

Il gruppo di opposizione Siamo Longiano ha presentato in Comune oltre 140 firme per richiedere l’installazione di ulteriori telecamere di videosorveglianza nel quartiere di Budrio. La proposta nasce dall’aumento di furti e tentativi di furto nella zona, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza pubblica attraverso interventi concreti e mirati. La richiesta si inserisce in un più ampio dibattito sulla tutela dei cittadini e sulla prevenzione dei crimini locali.

Più sicurezza nei fatti e non a parole. A chiederla è il gruppo di opposizione Siamo Longiano che oggi ha presentato in Comune oltre 140 firme per chiedere l'installazione di ulteriori telecamere di video-sorveglianza nel quartiere di Budrio, a seguito dell'ondata di furti, perpetrati o tentati, nei mesi scorsi. "Dopo un'attenta valutazione - spiega il consigliere comunale Giuseppe Lucio, che abita in zona - a seguito di incontri con la cittadinanza e con la collaborazione di esperti della sicurezza, assieme ai residenti abbiamo promosso una petizione per chiedere l'installazione di cinque telecamere di video-sorveglianza nelle aree più sensibili.

