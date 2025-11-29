È nato il Patto di Comunità tra gli operatori di 14 comuni del forlivese raccolte oltre 120 firme

29 nov 2025

Si è svolta venerdì, 28 novembre, l'iniziativa che ha riunito oltre 150 persone a Capaccio di Santa Sofia, nella sede di Romagna Acque. Cittadini e operatori provenienti dai 14 Comuni dell’Unione della Romagna Forlivese hanno partecipato alla presentazione e alla firma del Patto di Comunità, che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

