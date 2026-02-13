La donna accoltellata in via Libertà condizioni stabili | l’aggressore portato in carcere

Palermo, via Libertà: una donna di 56 anni è stata accoltellata alla schiena da un uomo che le si è avvicinato all’improvviso, forse in un litigio scoppiato per motivi passionali. L’aggressore è stato subito arrestato dalla polizia e condotto in carcere, mentre le sue motivazioni rimangono ancora poco chiare. La donna, trasportata in ospedale, è in condizioni stabili. Un dettaglio che distingue questa vicenda è la presenza di un testimone che ha riferito di aver visto un'auto sospetta fuggire subito dopo l’aggressione.

Aggressione in Via Libertà: Una Donna Accoltellata, un Arresto e un Giallo sul Movente. Palermo è scossa dalla violenza di ieri sera in via Libertà, dove una donna di 56 anni è stata accoltellata alla schiena. Un uomo di 52 anni, incensurato e residente nella zona, è stato arrestato in flagranza di reato. Le condizioni della donna, ricoverata in Rianimazione al Civico, sono stabili ma gravi, mentre resta avvolto nel mistero il motivo dell'aggressione. Dinamica dell'Aggressione e Soccorsi. L'aggressione è avvenuta intorno alle 18:30 nei pressi di via Raffaello Mondini. La vittima aveva appena lasciato un salone di parrucchieri quando, secondo le prime ricostruzioni, è stata sorpresa alle spalle dall'aggressore.