Viaggi della Memoria tante le new entry tra le scuole e i comuni modenesi

I Viaggi della Memoria coinvolgono scuole e comuni modenesi, offrendo un percorso di riflessione su temi come la Shoah, la migrazione e la ricerca di salvezza. Attraverso queste iniziative, si mira a conservare la memoria storica come strumento di consapevolezza e prevenzione, evitando che gli errori del passato si ripetano. Un’occasione per conoscere e comprendere le tragedie del Novecento, con attenzione ai valori di tolleranza e rispetto.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.