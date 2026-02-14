Domobianca riaperto lo skilift Moncucco e una nuova pista

Il comprensorio sciistico di Domobianca ha riattivato lo skilift Moncucco, una decisione presa dopo sette stagioni di inattività. La struttura è tornata in funzione sabato 14 febbraio, in occasione dell’apertura degli impianti di Domobianca365. Questa riapertura permette agli sciatori di raggiungere più facilmente la vetta e di godersi una nuova pista appena realizzata, che si affaccia su un panorama mozzafiato.

Dopo 7 stagioni in cui non è stato possibile metterlo in opera, oggi, sabato 14 febbraio, all'apertura degli impianti di Domobianca365 è stato messo in funzione lo skilift Moncucco. Si tratta della sciovia che raggiunge l'altezza maggiore nella località sciistica ossolana a 1900 metri e serve la pista "Training" che sarà a disposizione degli sciatori. Dopo aver subito uno stop per lavori di adeguamento e aver ottenuto negli anni seguenti la pandemia l'omologazione, l'impianto è rimasto inutilizzato a causa delle condizioni di innevamento non sufficienti per l'apertura della pista "Training".

Argomenti discussi: Domobianca, dopo 7 anni oggi riapre lo skilift Moncucco; Domobianca365, dopo sette anni riapre lo skilift Moncucco - Ossola.

