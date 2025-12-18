Paganin boccia lo scambio Thuram Frattesi | il suggerimento per i nerazzurri di una nuova pista

Paganin mette in dubbio lo scambio Thuram-Frattesi e suggerisce una nuova strategia per l'Inter. Nel frattempo, il focus si sposta su Luis Henrique, con la Supercoppa che potrebbe rappresentare il momento chiave per il suo eventuale utilizzo. Le ultime novità sul mercato nerazzurro si fanno sempre più interessanti.

Inter News 24 Paganin sposta il focus su Frattesi e propone un’alternativa, mentre per Luis Henrique la Supercoppa può diventare il test decisivo. L’ipotesi di uno scambio tra Khephren Thuram e Davide Frattesi continua a far discutere, ma tra addetti ai lavori c’è chi la considera poco realistica. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha spiegato perché, a suo avviso, la pista che porta al centrocampista della Juventus sia complicata e perché l’Inter dovrebbe valutare strade differenti, soprattutto se l’idea è quella di trasformare Frattesi in una pedina di mercato. Nei ragionamenti dell’ex nerazzurro, la chiave non è inseguire profili difficili da strappare, ma trovare un incastro più sostenibile, anche per caratteristiche tecniche e “prontezza” del giocatore destinato a entrare nel progetto di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

