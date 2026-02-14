Dolci di Carnevale lombardi | lattughe frittule e denominazioni comunali tra Bergamo e Mantova

Nel Carnevale lombardo, le tradizioni culinarie si rinnovano con dolci fritti come lattughe e frittule, che vengono preparati nelle cucine di Bergamo e Mantova. Questi dolci, spesso realizzati con ingredienti semplici come farina, zucchero e uova, vengono immersi nello strutto caldo fino a diventare croccanti e dorati. A ogni città, infatti, corrispondono nomi e ricette specifiche, tramandate da generazioni e riconosciute come parte integrante della festa.

Nello strutto bollente si nasconde l’anima più autentica del Carnevale lombardo. Tra Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, la frittura trasforma ingredienti umili in prelibatezze dorate, dove ogni città custodisce gelosamente nomi e ricette tramandati da generazioni. Lattughe o chiacchiere? Frìtùle o castagnole? È la geografia del gusto a decidere, in un territorio dove la tradizione si fa identità e i dolci fritti anticipano la Quaresima con un ultimo, goloso, eccesso. La geografia dei nomi. Lo zucchero a velo cade come neve sui banconi delle pasticcerie. A Mantova si chiamano lattughe, per quella forma increspata che richiama le foglie dell’insalata, ma c’è anche chi sostiene — come lo storico Giancarlo Malacarne — che il nome derivi dalle gorgiere, i colletti pieghettati dell’abbigliamento aristocratico del Cinquecento. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Dolci di Carnevale lombardi: lattughe, frittule e denominazioni comunali tra Bergamo e Mantova I dolci tradizionali del Carnevale veneziano: un viaggio tra fritture e storia millenaria Quando febbraio si fa sentire, Venezia si anima con i suoi dolci tradizionali. Carnevale: giro d’affari da oltre 1,5 miliardi tra turismo, dolci e maschere Il Carnevale porta più di 1,5 miliardi di euro tra turismo, dolci e maschere, a causa dell'aumento dei visitatori in molte località italiane. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Carnevale Ambrosiano 2026 a Milano: date, eventi, dolci tipici e cosa fare; Cna, il Carnevale muove oltre 1,5 miliardi tra turismo, dolci e maschere; Maschere, balli e dolci nel weekend di San Valentino e Carnevale a Cremona; Chiacchiere a Carnevale, i nutrizionisti approvano: a cosa prestare attenzione. Non solo chiacchiere: 5 dolci tradizionali di Carnevale che dovresti assaggiareIl Carnevale italiano è una festa antica e straordinariamente ricca di spunti, un’occasione, tra le altre, in cui le tradizioni storiche e le ricette regionali si intrecciano in un baccanale di profum ... greenme.it Tanti dolci tipici e caratteristici per festeggiare il CarnevaleIl Carnevale è arrivato per la gioia di tanti bambini che festeggiano felici in maschera. Ecco le nostre ricette per l'occasione. casaegiardino.it Ecco tutti i miei dolci di Carnevale, con foto passo passo! Per le ricette clicca qui https://www.gnamgnam.it/ricette-scelte/dolci-di-carnevale facebook