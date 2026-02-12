Quando febbraio si fa sentire, Venezia si anima con i suoi dolci tradizionali. Le strade si riempiono di profumi di fritture e zucchero, mentre la città si prepara a celebrare la festa più famosa dell’anno. I veneziani svelano ricette antiche che si tramandano da secoli, tra un dolce e l’altro, in un clima di allegria e tradizione.

Quando l’aria fredda di febbraio si riempie del profumo dolce e avvolgente di pasta fritta e zucchero, Venezia si prepara alla sua festa più attesa. Le calli si animano di maschere variopinte e le vetrine delle pasticcerie traboccano di fritole dorate, galani croccanti e crema fritta ancora fumante. Il Carnevale veneziano non è solo colore e teatro: è un’esperienza che passa attraverso il palato, una tradizione gastronomica che ha attraversato secoli di storia mantenendo intatta la sua anima popolare. Nella Serenissima Repubblica, i dolci di Carnevale rappresentavano l’occasione per celebrare l’abbondanza prima della rigida astinenza quaresimale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - I dolci tradizionali del Carnevale veneziano: un viaggio tra fritture e storia millenaria

