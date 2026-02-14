Divieto dei social ai minori? Schettini | Può essere facilmente bypassato meglio un buon dialogo con i genitori

Il presidente Schettini afferma che vietare l’uso dei social ai minori si può aggirare facilmente, quindi preferisce incoraggiare un dialogo aperto con i genitori. Ultimamente, in Europa, si discute molto su come regolamentare l’ingresso dei giovani nel mondo digitale. Mentre in Francia il Parlamento ha già approvato una legge che impone limiti di età, anche in Spagna si pensa di adottare misure simili.

Il confronto sull'accesso dei minori ai social network si riaccende in Europa. Dopo l'approvazione di un progetto di legge in Francia che introduce un limite d'età per l'utilizzo delle piattaforme, anche la Spagna si muove nella stessa direzione. In Italia il tema è tornato al centro dell'agenda politica con il sostegno espresso dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a una proposta di legge bipartisan depositata in Parlamento.

L’Australia ha già bloccato l’accesso ai social ai minori, e ora anche la Spagna si prepara a seguire.

L’Assemblea nazionale di Parigi ha approvato il divieto di usare i social ai ragazzi sotto i 15 anni.

