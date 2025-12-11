Nuovo servizio asl | centro diurno per anziani con disturbi cognitivi

Casertanews.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cellole inaugura un nuovo servizio ASL dedicato agli anziani con disturbi cognitivi. Il Centro Diurno rappresenta un supporto fondamentale per migliorare la qualità di vita degli over 65, offrendo spazi di socializzazione e assistenza specializzata. Questa iniziativa mira a rispondere alle esigenze di una fascia di popolazione in crescita, promuovendo inclusione e benessere.

Il Comune di Cellole annuncia l'apertura di un nuovo servizio ASL: il Centro Diurno per Anziani con disturbi cognitivi. Il sindaco ha sottoscritto personalmente l'autorizzazione all'ASL per l'apertura del centro, che sarà attivato presso la struttura di Via Leonardo. “Nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

