Nuovo servizio asl | centro diurno per anziani con disturbi cognitivi
Il Comune di Cellole inaugura un nuovo servizio ASL dedicato agli anziani con disturbi cognitivi. Il Centro Diurno rappresenta un supporto fondamentale per migliorare la qualità di vita degli over 65, offrendo spazi di socializzazione e assistenza specializzata. Questa iniziativa mira a rispondere alle esigenze di una fascia di popolazione in crescita, promuovendo inclusione e benessere.
Il Comune di Cellole annuncia l'apertura di un nuovo servizio ASL: il Centro Diurno per Anziani con disturbi cognitivi. Il sindaco ha sottoscritto personalmente l'autorizzazione all'ASL per l'apertura del centro, che sarà attivato presso la struttura di Via Leonardo. “Nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Nuovo Servizio Continuità Assistenziale 116117 (ex Servizio di Guardia Medica) AULSS 1 Dolomiti Hai un bisogno di salute non urgente? Chiama il 116117 Un numero unico, gratuito e attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ricevere assistenza sanitaria non - facebook.com Vai su Facebook
Via Milano, finita la nuova sede sanitaria: consultorio e centro vaccini pronti - Conclusi i lavori del nuovo edificio che amplia l’offerta di servizi per famiglie, giovani e bambini nel quartiere Fiumicello. Scrive quibrescia.it
Sanità: investimenti e nuovi servizi anche per Alatri, al centro della strategia dell’ASL di Frosinone - Una collaborazione istituzionale stabile e operativa per rafforzare l’offerta sanitaria del territorio. Segnala tunews24.it