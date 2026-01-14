Fumo da cavo elettrico a Termini ritardi e cancellazioni sulla linea Roma-Fiumicino Aeroporto

Stamattina, alla stazione Termini di Roma, la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Fiumicino Aeroporto ha subito importanti rallentamenti e cancellazioni. Il blocco di dieci binari, disposto per motivi di sicurezza a causa di un incendio causato dal fumo di un cavo elettrico, ha determinato disagi per i passeggeri e ritardi nei collegamenti. La situazione è sotto controllo e le operazioni di ripristino sono in corso.

Roma, 14 gennaio 2026 – Circolazione ferroviaria fortemente compromessa questa mattina alla Stazione Termini, dove è stato disposto il blocco dei treni su dieci binari per motivi di sicurezza. Lo stop, secondo quanto si apprende, è scattato a causa di fumo proveniente da un pozzetto, probabilmente riconducibile a un principio di incendio di un cavo elettrico, localizzato tra i binari 18 e 19. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco e la Polfer, impegnate nelle verifiche e nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata. A titolo precauzionale è stata sospesa l’erogazione dell’energia elettrica nel lato coinvolto della stazione, con conseguente interruzione della circolazione dei treni in entrata e in uscita dai binari interessati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

