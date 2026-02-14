Diretta gol Serie A | Como Fiorentina 1-2 3 punti d’oro per Vanoli

Il Como ha perso contro la Fiorentina 1-2, un risultato che permette alla Viola di avvicinarsi alla zona europea. La partita si è giocata domenica pomeriggio allo stadio Sinigaglia, davanti a un pubblico numeroso che ha sostenuto i padroni di casa fino all’ultimo minuto. La squadra di Vanoli ha conquistato tre punti fondamentali in chiave salvezza, grazie a una rimonta decisa nel secondo tempo. La gara è stata ricca di emozioni e occasioni da entrambe le parti, con un finale teso e combattuto.

Milan, cosa c’è dietro il rinnovo di Tomori. Dalla figura di Allegri a quel rischio calcolato, tutti i retroscena sulla firma dell’inglese Calciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in Italia Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Adani difende Allegri: «Non fatevi ingannare dal risultato! Col Pisa ha meritato e se Fullkrug segna quel rigore.» Infortunio McTominay, arriva il verdetto sulla sua convocazione per Roma Napoli: la decisione di Conte! Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Sassuolo: «Zaniolo ha bisogno di tempo, sugli errori di Solet. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Como Fiorentina 1-2, 3 punti d’oro per Vanoli Diretta gol Serie A: Como Fiorentina 0-0, si comincia Il match tra Como e Fiorentina si è aperto senza reti, segnando l’inizio della 25esima giornata di Serie A. Diretta gol Serie A: Como Fiorentina 0-1, Fagioli porta avanti i toscani Durante la partita tra Como e Fiorentina, Fagioli ha segnato il gol che ha portato avanti i toscani, causando la reazione dei padroni di casa. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Gol PAZZESCHI che non vedremo più Argomenti discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Genoa - Napoli in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie A: pronostici, migliori scommesse e quote della 25ª giornata; Serie A, 24° turno: chance Inter per allungare, la Juve cerca riscatto. RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Doppio Malen! Diretta gol live score 24^ giornata (oggi 9 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, lunedì 9 febbraio 2026, dei due posticipi della 24^ giornata in programma. ilsussidiario.net RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: la Juve evita il ko al 96?! (8 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite in programma oggi, domenica 8 febbraio 2026, per la 24^ giornata. ilsussidiario.net Serie A, Como-Fiorentina 1-2: gol di Fagioli e Kean, autorete di Parisi Stadio Sinigaglia Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-25-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan-nap facebook #Como 1-2 #Fiorentina : Fabiano Parisi og! #ComoFiorentina #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com