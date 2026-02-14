Diretta gol Serie A | Como Fiorentina 0-1 Fagioli porta avanti i toscani

Durante la partita tra Como e Fiorentina, Fagioli ha segnato il gol che ha portato avanti i toscani, causando la reazione dei padroni di casa. La rete è arrivata al 20° minuto, dopo un’azione veloce iniziata a centrocampo. La squadra ospite ha preso il controllo del gioco fin dall’inizio, mentre il Como ha cercato di reagire senza riuscire a pareggiare. La partita si svolge nella cornice di un pomeriggio freddo, con tifosi della Fiorentina che festeggiano il gol mentre i padroni di casa cercano di risalire la china.