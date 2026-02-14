Diretta gol Serie A | Como Fiorentina 0-1 Fagioli porta avanti i toscani
Durante la partita tra Como e Fiorentina, Fagioli ha segnato il gol che ha portato avanti i toscani, causando la reazione dei padroni di casa. La rete è arrivata al 20° minuto, dopo un’azione veloce iniziata a centrocampo. La squadra ospite ha preso il controllo del gioco fin dall’inizio, mentre il Como ha cercato di reagire senza riuscire a pareggiare. La partita si svolge nella cornice di un pomeriggio freddo, con tifosi della Fiorentina che festeggiano il gol mentre i padroni di casa cercano di risalire la china.
Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-2, Lecce Como 0-3, Udinese Lazio: 1-1! Ora c’è Pisa Juve: 0-0, traversa dei toscani e fine primo tempo
Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-2, Lecce Como 0-3, Udinese Lazio: 1-1! Ora c’è Pisa Juve: 0-0, palo dei toscani! Il secondo legno
In Diretta : Fiorentina vs Como | Coppa Italia 2025/26 | Streaming completo della partita
#SerieA – Goal Alert: Como 0-1* Fiorentina *(Fagioli 26‘) #SSFootball x.com
SERIE A | In campo alle 15 Como-Fiorentina DIRETTA #ANSA facebook