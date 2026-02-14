Diretta gol Serie A | Como Fiorentina 0-0 si comincia

Il match tra Como e Fiorentina si è aperto senza reti, segnando l’inizio della 25esima giornata di Serie A. La partita, trasmessa in diretta, ha visto le due squadre affrontarsi con intensità fin dai primi minuti, ma nessuna delle due è riuscita a trovare il gol, lasciando il punteggio invariato. Le azioni più pericolose sono arrivate nel primo tempo, quando i padroni di casa hanno sfiorato il vantaggio con un tiro di un attaccante che ha sfiorato il palo.

