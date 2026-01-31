Il Napoli perde il capitano Di Lorenzo durante la partita contro la Fiorentina. L’esterno si è infortunato e è uscito dal campo in barella, lasciando i tifosi preoccupati per le sue condizioni. La partita si complica per i partenopei, che devono fare a meno di un elemento importante della difesa.

Brutte notizie per il Napoli. Il capitano Di Lorenzo ha subito un infortunio durante Napoli-Fiorentina, uscendo dolorante dal campo. Il capitano dei partenopei era stato fondamentale e insostituibile finora, e il suo infortunio crea ben più di un problema ad Antonio Conte. Tegola Napoli, brutto infortunio per Di Lorenzo: il capitano esce in barella. Poco prima della mezz’ora, durante un’azione offensiva della Fiorentina, il capitano Di Lorenzo subisce una torsione non normale del ginocchio, cadendo subito a terra e richiedendo immediatamente il soccorso dello staff medico. Ansia tra i compagni, subito intorno a lui. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, piove sul bagnato: il top esce in barella!

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Durante la partita contro il Lecce, Dovbyk è entrato in campo, ha segnato un gol, ma ha poi dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: ? Napoli, piove sul bagnato: elongazione per Milinkovic-Savic. I tempi di recupero; Nel Napoli piove ancora sul bagnato: Neres rischia l'intervento dopo l'infortunio alla caviglia; INFORTUNIO NERES, POSSIBILE STOP LUNGO? GAZZETTA: PIOVE SUL BAGNATO IN CASA NAPOLI; Napoli, altro infortunio. Lesione per Milinkovic.

Napoli-Fiorentina, infortunio per Di Lorenzo: esce in barellaPiove sul bagnato in casa Napoli. Su una doppia occasione per la Fiorentina al 26esimo minuto due problemi per gli azzurri: prima Meret, che si rialza dopo pochi secondi, poi ... ilmattino.it

Il Mattino – Napoli, piove sul bagnato: l’infortunio di Neres è serissimo, ecco i tempi di recuperoNon c'è pace in casa Napoli in merito agli infortuni. A tutti i giocatori fermi ai box da diverso tempo, si deve aggiungere anche David Neres, la cui gestione post uscita contro la Lazio farà sicurame ... mondonapoli.it

Fuori piove e non sai cosa fare Guarda il video per scoprire 3 buoni motivi per venire al bowling Per tutto il resto, ti aspettiamo . Per info e prenotazioni 081624444 Ci troviamo in Via J.F. Kennedy, 12 - Napoli . #bowling #bowlingoltremare #dafar - facebook.com facebook