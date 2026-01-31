Napoli piove sul bagnato | il top esce in barella!

Il Napoli perde il capitano Di Lorenzo durante la partita contro la Fiorentina. L’esterno si è infortunato e è uscito dal campo in barella, lasciando i tifosi preoccupati per le sue condizioni. La partita si complica per i partenopei, che devono fare a meno di un elemento importante della difesa.

Brutte notizie per il Napoli. Il capitano Di Lorenzo ha subito un infortunio durante Napoli-Fiorentina, uscendo dolorante dal campo. Il capitano dei partenopei era stato fondamentale e insostituibile finora, e il suo infortunio crea ben più di un problema ad Antonio Conte. Tegola Napoli, brutto infortunio per Di Lorenzo: il capitano esce in barella. Poco prima della mezz’ora, durante un’azione offensiva della Fiorentina, il capitano Di Lorenzo subisce una torsione non normale del ginocchio, cadendo subito a terra e richiedendo immediatamente il soccorso dello staff medico. Ansia tra i compagni, subito intorno a lui. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

