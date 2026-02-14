Di Pietro passa Gratteri ai raggi X la sparata sul referendum e le polemiche | Vi spiego perché lo fa E perché ormai non ha più vergogna

Antonio Di Pietro accusa Nicola Gratteri di agire con strategia e senza vergogna, dopo aver analizzato le sue recenti dichiarazioni sui referendum. Di Pietro sostiene che il procuratore di Napoli parla sempre con un fine preciso e che le sue parole sono studiate per attirare l’attenzione. Durante un’intervista, Di Pietro ha spiegato che dietro le polemiche di Gratteri ci sono motivazioni ben precise, legate a interessi politici e a una volontà di apparire protagonista. Un esempio concreto è stato il commento di Di Pietro sulla recente intervista di Gratteri, in cui ha accusato il governo di non fare abbastanza per la giustizia.

Quando Nicola Gratteri dice qualcosa non lo fa mai a caso, parola di Antonio Di Pietro che, intervistato da Ginevra Leganza sul Foglio, mette di fatto a nudo il procuratore di Napoli e la sua “tecnica” dietro i polveroni che puntualmente solleva a ogni dichiarazione. Ultima solo in ordine cronologico, quella su chi vota Sì al referendum di marzo sulla Giustizia, che in soldoni non sarebbe una persona perbene. Parole fraintese le sue a un giornale calabrese, come si è difeso il magistrato il giorno dopo le polemiche. Niente di nuovo e improvvisato, secondo Di Pietro. Su quelle parole, l’ex pm di Mani Pulite, oggi tra i testimonial del Comitato per il Sì al referendum, spiega che Gratteri in fondo parli alla «pancia dell’opinione pubblica.🔗 Leggi su Open.online Referendum giustizia, Di Pietro: “Non è la riforma che voleva Berlusconi, vi spiego perché voto sì” L’ex magistrato Antonio Di Pietro annuncia il suo voto favorevole al referendum sulla giustizia. Sassuolo Inter, Cesari spegne le polemiche sul gol di Bisseck: «Il Var non può intervenire in quel caso, vi spiego il perché…» Cesari chiarisce le polemiche sul gol di Bisseck. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Referendum Giustizia, strappo tra toghe-simbolo: E' in atto una truffa etica; Antonio Di Pietro: Chi vota sì al referendum non è un criminale. Gratteri? Sta raccontando il falso; Di Pietro: Gratteri non ha vergogna. Si sente in uno stato di grazia. Come me ai tempi di Mani pulite; L’assalto ai diritti dagli Usa all’Italia, l’anticipazione di Presa Diretta. Di Pietro passa Gratteri ai raggi X, la sparata sul referendum e le polemiche: «Vi spiego perché lo fa. E perché ormai non ha più vergogna»L'ex pm del pool di Mani Pulite si mette inevitabilmente a confronto con il procuratore di Napoli. Due magistrati per certi aspetti agli antipodi, con stili umani e professionali molto diversi. Le pol ... open.online REFERENDUM/ Di Pietro: nessun controllo politico dei pm, Gratteri mente, si potrà fare un’altra Mani PuliteL'ex pm simbolo di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, spiega le sue ragioni del Sì al referendum. Si opponeva alla separazione durante il berlusconismo ... ilsussidiario.net E siamo in finale. Una grande Italia dello Short Track passa indenne la semifinale, andando a vincere una batteria che vede fuori la fortissima Olanda. Chiara Betti, Arianna Fontana, Thomas Nadalinie Pietro Sighel,occhio alla staffetta mista ragazzi, tutti incolla facebook Pietro Tornaghi passa all’Ospitaletto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 In bocca al lupo, Pietro! #GoAtalantaGo x.com