Lazio buone notizie dall’infermeria | Castellanos è rientrato in gruppo Restano dubbi su Gila ma Sarri ha già in mente il sostituto

Calcionews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio, Castellanos è rientrato in gruppo e sarà a disposizione per la sfida contro il Milan. Resta ancora da valutare Gila: pronti Patric o Postvgaard Un ritorno e uno stop segnano il periodo attuale della Lazio in vista delle prossime partite. Castellanos è tornato oggi pomeriggio ad allenarsi con il gruppo e potrebbe tornare tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lazio buone notizie dall8217infermeria castellanos 232 rientrato in gruppo restano dubbi su gila ma sarri ha gi224 in mente il sostituto

© Calcionews24.com - Lazio, buone notizie dall’infermeria: Castellanos è rientrato in gruppo. Restano dubbi su Gila, ma Sarri ha già in mente il sostituto

Scopri altri approfondimenti

lazio buone notizie dall8217infermeriaLazio Lecce, prove tattiche per Sarri! Arrivano buone notizie dall’infermeria ma è ancora out Castellanos! Tutti gli aggiornamenti - Dall’infermeria arrivano segnali positivi, ma Castellanos resta indisponibile Rientrati i nazionali, Sarri ha dato il via alle prove tattiche. Si legge su lazionews24.com

lazio buone notizie dall8217infermeriaInfortuni Lazio, buone notizie da Castellanos. Come stanno Gila e Cataldi dopo i problemi avuti contro il Lecce - Infortuni Lazio, in casa biancoceleste c’è preoccupazione per le condizioni di Gila e Cataldi dopo l’uscita contro il Lecce. Secondo lazionews24.com

lazio buone notizie dall8217infermeriaMilan, ancora buone notizie: annuncio fantastico dall’infermeria in vista della Lazio! - Lazio e i rossoneri sperano nel recupero di un tassello molto importante, in procinto di rientrare. Lo riporta spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Buone Notizie Dall8217infermeria