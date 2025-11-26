Lazio buone notizie dall’infermeria | Castellanos è rientrato in gruppo Restano dubbi su Gila ma Sarri ha già in mente il sostituto
Lazio, Castellanos è rientrato in gruppo e sarà a disposizione per la sfida contro il Milan. Resta ancora da valutare Gila: pronti Patric o Postvgaard Un ritorno e uno stop segnano il periodo attuale della Lazio in vista delle prossime partite. Castellanos è tornato oggi pomeriggio ad allenarsi con il gruppo e potrebbe tornare tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Le buone notizie sul ginocchio di Ivan Ilic danno nuova spinta alla Lazio . Secondo Il Messaggero, Sarri continua a considerarlo il primo obiettivo per rinforzare la mediana a gennaio ?. Per questo prende quota l’idea di uno scambio col Torino: ? No - facebook.com Vai su Facebook
Lazio Lecce, prove tattiche per Sarri! Arrivano buone notizie dall’infermeria ma è ancora out Castellanos! Tutti gli aggiornamenti - Dall’infermeria arrivano segnali positivi, ma Castellanos resta indisponibile Rientrati i nazionali, Sarri ha dato il via alle prove tattiche. Si legge su lazionews24.com
Infortuni Lazio, buone notizie da Castellanos. Come stanno Gila e Cataldi dopo i problemi avuti contro il Lecce - Infortuni Lazio, in casa biancoceleste c’è preoccupazione per le condizioni di Gila e Cataldi dopo l’uscita contro il Lecce. Secondo lazionews24.com
Milan, ancora buone notizie: annuncio fantastico dall’infermeria in vista della Lazio! - Lazio e i rossoneri sperano nel recupero di un tassello molto importante, in procinto di rientrare. Lo riporta spaziomilan.it