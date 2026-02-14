Devialet immersive pop up macau wynn palace atmosfera parigina attraverso otto altoparlanti

Devialet ha aperto un nuovo spazio a Macau, presso il Wynn Palace, perché vuole offrire un’esperienza sonora unica. La mostra immersiva si svolge in collaborazione con l’Opéra di Parigi e utilizza otto altoparlanti per ricreare l’atmosfera di Parigi. I visitatori possono ascoltare musica e suoni che trasportano direttamente nel cuore della capitale francese.

un nuovo pop-up immersivo firmato devialet ha preso vita a macau, all'interno del wynn palace, in collaborazione con l' opéra de paris. l'iniziativa, pensata per offrire un'esperienza sonora di alto livello, unisce estetica raffinata e tecnologia avanzata per offrire agli appassionati di audio un'esplorazione sensoriale inattesa. l'inaugurazione segna una tappa importante nell'espansione asiatica del brand, proponendo un contesto espositivo che coniuga arte, musica e innovazione acustica. devialet a macau: pop-up immersive ispirato all'opéra de paris. la scena estetica richiama la grandeur del teatro parigino, con interni di pregio che replicano l'eleganza dell'originale palcoscenico.