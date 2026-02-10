lagaiaff debutta con selmaya | un EP tra luna filtri del presente e pop elettronico da pelle e atmosfera

Lagaiaff fa il suo debutto con l’EP “Selmaya”, un viaggio tra atmosfere lunari e suoni pop elettronici. Il progetto sceglie di presentarsi come un rito di passaggio, un punto di partenza che rivela un’identità forte e originale, senza troppi fronzoli. Un modo più autentico di entrare nel panorama musicale, lasciando subito il segno.

C'è un modo di fare debutti che sembra una presentazione formale: "eccomi, questo sono io". E poi c'è un altro modo, più vero, più rischioso: usare il primo EP come un rito di passaggio, un punto zero, una dichiarazione di identità. "selmaya", primo EP di lagaiaff, appartiene alla seconda categoria. Non è solo una raccolta di brani: è un nuovo inizio, un viaggio che unisce estetica, simboli e crescita personale dentro un suono che mescola intimità e ritmo, delicatezza e corpo, pop alternativo ed elettronica contemporanea. Dietro il nome lagaiaff c'è Gaia, cantautrice italo-spagnola di 23 anni, nata a Carrara e oggi di base a Madrid.

