Shelbourne – Crystal Palace 0-3 | gli Eagles aumentano le speranze dei primi otto

Il Crystal Palace ha conquistato una vittoria convincente per 3-0 contro lo Shelbourne, rafforzando le proprie possibilità di qualificarsi tra le prime otto nella fase a gironi della Conference League. La sfida, giocata il 12 dicembre 2023, ha visto gli Eagles dominare sul campo, avvicinandosi agli obiettivi stagionali e consolidando la loro posizione nel torneo.

2025-12-12 00:22:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Crystal Palace ha ottenuto una vittoria di routine per 3-0 a Shelbourne per aumentare le loro speranze di finire tra i primi otto nella Conference League. Quarti in Premier League, gli Eagles hanno prodotto prestazioni deludenti in Europa, subendo due sconfitte. Ma i favoriti del torneo avevano troppo per lo Shelbourne a Dublino, con la squadra irlandese ancora in attesa del primo gol nella competizione in questa stagione. I gol di Christantus Uche, Eddie Nketiah e Yeremy Pino hanno sigillato i punti per il Palace, che è solo un punto fuori dai primi otto con una partita da giocare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com