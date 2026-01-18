Un agente della Polizia Penitenziaria è stato recentemente aggredito da un detenuto nel carcere di Busto Arsizio, riportando ferite al volto. L’episodio si aggiunge a una serie di tensioni e violenze che evidenziano la difficile situazione del personale penitenziario. Il sindacato richiede misure urgenti per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative, sottolineando lo stato di estrema tensione in cui operano gli agenti.

Busto Arsizio (Varese), 18 gennaio 2026 – Un ennesimo episodio di violenza colpisce ulteriormente il già flebile equilibrio sociale e logistico del carcere di Busto Arsizio, dove ieri, 17 gennaio, un agente della Polizia Penitenziaria è stato aggredito da un detenuto straniero, riportando una frattura al naso e una ferita alla testa. L’immediato intervento degli altri agenti ha evitato conseguenze peggiori e l’uomo, dopo essere stato portato al Pronto Soccorso, ha rimediato una prognosi di 20 giorni. Soffitto incendiato dalle “fontane" sulle bottiglie e uscite di sicurezza bloccate: sigilli al Moma Club di Crema e al Juliette di Cremona Ma intanto il malcontento del personale carcerario aumenta giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un altro agente ferito da un detenuto nel carcere di Busto Arsizio. La rabbia del sindacato di polizia: “Personale allo stremo, subito misure urgenti”

Carcere minorile, il sindacato: "Agente molestata da un detenuto"

Un'agente dell’Istituto penale minorile del Pratello ha segnalato di essere stata molestata da un detenuto, secondo quanto riferito da Francesco Borrelli, vice segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria Sappe. La notizia evidenzia una situazione di criticità all’interno del carcere minorile, sollevando questioni sulla sicurezza e sulle condizioni di tutela del personale.

Leggi anche: Agente della polizia penitenziaria, aggredito da un detenuto, finisce in ospedale. Il grave episodio nel carcere di Frosinone

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

A San Siro per il futuro di Camarda: c’è un altro Milan-Lecce questa sera, presente anche l’agente Riso - facebook.com facebook

A San Siro per il futuro di Camarda: c’è un altro Milan-Lecce questa sera, presente anche l’agente Riso x.com