Serie A2 Fortitudo sconfitta amara nel Derby | a Rimini vince la Dole

Nel derby di Serie A2, la Fortitudo Bologna subisce una sconfitta significativa contro il Dole Basket Rimini. La partita ha visto i padroni di casa prevalere, lasciando i biancoblù con un risultato amaro e alcune riflessioni da affrontare nel prosieguo della stagione.

La Flats Service Fortitudo Bologna incassa un pesante stop nel derby dell'A2 contro il Dole Basket Rimini. Al Flaminio, stracolmo per il "Dole Day" (3.178 spettatori), i biancorossi di casa si impongono con un netto 83-68, dominando il finale di gara e lasciando l'amaro in bocca a coach Attilio. Bolognatoday.it

