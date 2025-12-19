Allegri dopo Napoli-Milan | Nkunku? Gli serve un gol per sbloccarsi Sul mercato dico …

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine di Napoli-Milan, Allegri ha commentato le prestazioni delle sue stelle e le prospettive future dei rossoneri. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di sbloccare alcuni giocatori e ha lasciato intendere quali sono le priorità sul mercato per rinforzare la squadra. Un discorso che invita a riflettere sulle strategie di Allegri in vista delle prossime sfide e degli obiettivi stagionali.

allegri dopo napoli milan nkunku gli serve un gol per sbloccarsi sul mercato dico 8230

© Pianetamilan.it - Allegri dopo Napoli-Milan: “Nkunku? Gli serve un gol per sbloccarsi. Sul mercato dico …”

Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ha parlato così al termine di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana disputatasi a Riyadh (Arabia Saudita) e terminata 2-0 per gli azzurri di Antonio Conte, che accedono dunque alla finale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Al Milan di Allegri mancano i gol degli attaccanti: Giménez e Nkunku, serve fare di più!

Leggi anche: Allegri alla vigilia di Napoli-Milan: “Leao non si allena da diversi giorni. Mercato? Vi dico che …”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Napoli-Milan, Allegri: Prendiamo gol troppo facilmente. Ora la delusione diventi rabbia; Napoli-Milan, nervosismo in panchina: niente stretta di mano tra Conte e Allegri; Supercoppa italiana: Allegri: C'è da rivedere la fase difensiva Video; Perché Conte e Allegri non si sono stretti la mano dopo Napoli-Milan in Supercoppa: Cose di campo.

allegri dopo napoli milanAllegri out, è bufera dopo Napoli-Milan: pazienza finita - Bufera dopo la semifinale di ieri sera di Supercoppa tra Milan e Napoli: pazienza già finita con Massimiliano Allegri ... calciomercato.it

allegri dopo napoli milanNapoli-Milan non è finita: Allegri insulta Oriali e scatta la reazione ufficiale - Massimiliano Allegri insulta Lele Oriali a bordocampo: il comunicato ufficiale del Napoli condanna l'allenatore del Milan ... calciomercato.it

allegri dopo napoli milanSSC Napoli: "L'aggressione di Allegri non passi inosservata" - Nota del club partenopeo dopo una presunta aggressione verbale del tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, nei confronti del team manager azzurro, Gabriele Oriali ... rainews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.