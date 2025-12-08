Calciomercato Inter Marotta prepara la sfida al Milan | è derby per quell’obiettivo comune in difesa!

di Giuseppe Colicchia Ecco di chi si tratta. Il duello tra le due sponde del Naviglio è destinato a spostarsi rapidamente dal prato di San Siro alle stanze delle trattative di calciomercato. Il Milan, alla disperata ricerca di rinforzi per puntellare la rosa, potrebbe dare vita a un vero e proprio derby di mercato con l’Inter per assicurarsi le prestazioni di uno dei difensori più promettenti che si stanno mettendo in luce in questa stagione di Serie A. A confermare lo scenario è l’edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come i rossoneri abbiano messo nel mirino Tarik Muharemovic. 🔗 Leggi su Internews24.com

