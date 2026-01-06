Fermato il killer del capotreno di Bologna ma rilasciato dopo il delitto | l’incredibile retroscena

È stato fermato il sospettato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, ma successivamente rilasciato. Il ricercato, dopo il delitto, ha preso un treno regionale verso Milano. Si approfondiscono ora le indagini per chiarire i dettagli di questa vicenda e le motivazioni dietro le scelte dell’uomo. La situazione rimane sotto osservazione mentre le autorità continuano le verifiche.

Il ricercato per l’omicidio del capotreno A lessandro Ambrosio, dopo il delitto è salito su un treno regionale da Bologna per Milano. A bordo l’uomo, il croato Marin Jelenik, sarebbe stato molesto e aggressivo, anche con il personale del treno. A ricostruire l’incredibile retroscena, l’ANSA che riporta che il killer del capotreno sarebbe stato quindi fatto scendere a Fiorenzuola (Piacenza), poco prima delle 20, per essere preso in consegna dalle forze dell’ordine, in relazione al comportamento sul treno. A quel punto i carabinieri lo hanno identificato e poi rilasciato. In quel momento non erano state ancora diramate le note di ricerca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

