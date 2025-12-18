' Note di Natale' a Santa Maria a Monte

Santa Maria a Monte si anima con la magia delle feste, accogliendo la terza edizione di “Note di Natale”. Un evento imperdibile che porta in scena musica, canti e coreografie, trasformando il paese in un luogo incantato dove lo spirito natalizio prende vita. Un’occasione speciale per vivere l’atmosfera delle festività in compagnia, tra melodie e emozioni che scaldano il cuore.

© Pisatoday.it - 'Note di Natale' a Santa Maria a Monte Santa Maria a Monte si prepara a immergersi nell’incanto delle feste con la terza edizione di “Note di Natale”, l’atteso evento che celebra la magia del Natale attraverso musica, canti e coreografie natalizie.La manifestazione si terrà domenica 21 dicembre, dalle 11 alle 20, in Piazza della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Roma. “Ave o Maria”. Concerto lirico il 29 Novembre alla Chiesa degli Artisti (Basilica di Santa Maria in Monte Santo) di Piazza del Popolo Leggi anche: 'Calici e Cioccolato' a Santa Maria a Monte Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Programma Natale 2025 e Nuovo Anno 2026 » Notizie; Note di Natale, calore e musica nel borgo; In piazza le Note di Natale. Canzoni, mercatini, attrazioni. E il primo presepe vivente; Musica e canti per festeggiare Natale a Santa Maria a Monte. Natale in musica a Manfredonia: gospel e “Note di luce” nella chiesa Santa Maria delle Grazie - Giovedì 18 concerto gospel con Daunia Gospel Choir & Band, sabato 20 e domenica 21 ... immediato.net

Musica e canti per festeggiare Natale a Santa Maria a Monte - Santa Maria a Monte si prepara a immergersi nell’incanto delle feste con la terza edizione di “Note di Natale”, l’atteso evento che celebra la magia del ... gonews.it

In piazza le Note di Natale. Canzoni, mercatini, attrazioni. E il primo presepe vivente - L’evento è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e dall’associazione I Colori della Musi ... msn.com

Lucio Corsi - Notte di Natale (Lyric Video)

Festeggia il Natale con Europa InCanto “Dolci note di luce illuminano le feste” Nel periodo natalizio verranno proposti concerti gratuiti nel XII municipio per festeggiare in compagnia di seguito gli appuntamenti: 23 Dicembre ore 19.00 Basilica di San - facebook.com facebook

In occasione del Natale, le note della nostra #Bandamusicale, per condividere i valori di #legalità e solidarietà attraverso cultura e musica, hanno allietato ieri il pubblico del teatro di Avellino. Presenti anche #MinistroInterno e #CapodellaPolizia #essercisemp x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.