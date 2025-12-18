' Note di Natale' a Santa Maria a Monte

Santa Maria a Monte si anima con la magia delle feste, accogliendo la terza edizione di “Note di Natale”. Un evento imperdibile che porta in scena musica, canti e coreografie, trasformando il paese in un luogo incantato dove lo spirito natalizio prende vita. Un’occasione speciale per vivere l’atmosfera delle festività in compagnia, tra melodie e emozioni che scaldano il cuore.

Santa Maria a Monte si prepara a immergersi nell’incanto delle feste con la terza edizione di “Note di Natale”, l’atteso evento che celebra la magia del Natale attraverso musica, canti e coreografie natalizie.La manifestazione si terrà domenica 21 dicembre, dalle 11 alle 20, in Piazza della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

