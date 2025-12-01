Valfurva la super campionessa e tedofora Deborah Compagnoni | Medaglie e vittorie ma il ricordo più bello resta l’azzurro

Valfurva (Sondrio) – Dici Olimpiadi Invernali e non puoi non pensare a Deborah Compagnoni, la più forte sciatrice italiana della storia con i suoi 3 ori olimpici (due in Gigante e una in SuperG oltre all’argento in Speciale ), in tre edizioni diverse. Lei che a Lillehammer 1994 è stata la portabandiera dell’Italia e che a Torino 2006 fu una delle ultime tedofore, prese la fiaccola da Piero Gros e la consegnò a Stefania Belmondo che accese il braciere. Deborah Compagnoni, fuoriclasse assoluta e campionessa olimpica anche di umiltà, sa riconoscere i valori olimpici. “Lo spirito olimpico è quello di concepire lo sport non solo come il mero atto agonistico ma anche e soprattutto come momento di unione e portatore di valori positivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

