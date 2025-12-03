Nuovo film di attività paranormale in produzione con james wan e blumhouse

nuovo capitolo per il franchise “paranormal activity”: in fase di sviluppo. La rinascita della saga horror “Paranormal Activity” si prepara a tornare sul grande schermo, dopo quasi cinque anni di attesa. L’interesse degli appassionati si concentra ora sulle ultime novità riguardo alla produzione, che coinvolge grandi nomi del settore e promette di mantenere fede alla tradizione di un franchise amatissimo. annuncio ufficiale e dettagli sulla produzione. collaborazione tra grandi studi e registi di spicco. Le indiscrezioni emergono da fonti autorevoli e confermano che Paramount Pictures ha deciso di riscoprire e rilanciare la saga, collaborando con Blumhouse e coinvolgendo il regista James Wan attraverso la sua casa di produzione Atomic Monster, recentemente unita con Blumhouse all’inizio del 2024. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

