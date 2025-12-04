Paranormal Activity | James Wan produrrà un nuovo film reboot del franchise Blumhouse

Blumhouse ha confermato di essere al lavoro su un nuovo film del franchise horror che vedrà Wan, regista di Aquaman e The Conjuring, coinvolto come produttore Il genere horror ha ha vissuto un periodo di rinascita nel 2007 con l'uscita di Paranormal Activity e ora Blumhouse ha messo in cantiere un reboot del franchise. Diretto da Oren Peli e prodotto da Jason Blum, il primo film fu un progetto a basso costo girato in stile found footage ha affascinato il pubblico, diventando quello che è considerato uno dei film horror più inquietanti mai realizzati. Sebbene il genere found footage avesse già riscosso successo con The Blair Witch Project del 1999, il primo film della serie Paranormal Activity è stato un vero e proprio fenomeno al box-office. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

