Meloni rilancia il Piano Transatlantico su acciaio e alluminio contro i dazi Usa

Quifinanza.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo messaggio all’Assemblea di Federacciai dello scorso 10 novembre, Giorgia Meloni ha annunciato il cosiddetto Piano Transatlantico. Per capire meglio di cosa si tratta è necessario ricordare il quadro internazionale recente. Nell’estate del 2025 l’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno infatti pubblicato una dichiarazione congiunta che apre la strada a un’intesa strutturata su misure coordinate per contrastare pratiche commerciali scorrette e rafforzare le catene di approvvigionamento. Fra le opzioni sul tavolo, meccanismi d i gestione delle importazioni basati su quote tariffarie, cooperazione su controlli doganali e norme tecniche e una più stretta armonizzazione delle misure contro l’evasione tariffaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

meloni rilancia il piano transatlantico su acciaio e alluminio contro i dazi usa

© Quifinanza.it - Meloni rilancia il Piano Transatlantico su acciaio e alluminio contro i dazi Usa

Argomenti simili trattati di recente

Meloni-Li, il rapporto con la Cina tra competizione e dialogo - A Johannesburg, a margine del G20, Giorgia Meloni ha incontrato il premier Li Qiang per fare il punto sul Piano d’Azione Triennale 2024–2027. Scrive formiche.net

meloni rilancia piano transatlanticoLa tela di Meloni al G20, 'partire dal piano Trump' - I toni ufficiali sono cauti, ma con i leader europei Giorgia Meloni è pronta a difendere il piano di pace proposto da Donald Trump per l'Ucraina. Secondo ansa.it

meloni rilancia piano transatlanticoMeloni al G20 in Sudafrica: il Piano Mattei al centro della strategia africana - La premier Giorgia Meloni partecipa al G20 in Sudafrica, primo summit nel continente africano. Secondo ilmetropolitano.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Rilancia Piano Transatlantico