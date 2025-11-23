Nel suo messaggio all’Assemblea di Federacciai dello scorso 10 novembre, Giorgia Meloni ha annunciato il cosiddetto Piano Transatlantico. Per capire meglio di cosa si tratta è necessario ricordare il quadro internazionale recente. Nell’estate del 2025 l’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno infatti pubblicato una dichiarazione congiunta che apre la strada a un’intesa strutturata su misure coordinate per contrastare pratiche commerciali scorrette e rafforzare le catene di approvvigionamento. Fra le opzioni sul tavolo, meccanismi d i gestione delle importazioni basati su quote tariffarie, cooperazione su controlli doganali e norme tecniche e una più stretta armonizzazione delle misure contro l’evasione tariffaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Meloni rilancia il Piano Transatlantico su acciaio e alluminio contro i dazi Usa