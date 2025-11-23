Meloni rilancia il Piano Transatlantico su acciaio e alluminio contro i dazi Usa
Nel suo messaggio all’Assemblea di Federacciai dello scorso 10 novembre, Giorgia Meloni ha annunciato il cosiddetto Piano Transatlantico. Per capire meglio di cosa si tratta è necessario ricordare il quadro internazionale recente. Nell’estate del 2025 l’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno infatti pubblicato una dichiarazione congiunta che apre la strada a un’intesa strutturata su misure coordinate per contrastare pratiche commerciali scorrette e rafforzare le catene di approvvigionamento. Fra le opzioni sul tavolo, meccanismi d i gestione delle importazioni basati su quote tariffarie, cooperazione su controlli doganali e norme tecniche e una più stretta armonizzazione delle misure contro l’evasione tariffaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Argomenti simili trattati di recente
Meloni al G20 in Sudafrica: il Piano Mattei al centro della strategia africana. La premier italiana porta al summit l’iniziativa sulla conversione del debito e rilancia il dialogo con l’Unione Africana - https://www.ilmetropolitano.it/2025/11/21/meloni-al-g20-in-sudafr Vai su Facebook
#Meloni: “La Manovra 2026 rafforza potere d’acquisto e investimenti” La premier rivendica la continuità con le misure già adottate e rilancia strumenti fiscali per imprese e lavoratori - ilmetropolitano.it/2025/11/21/mel… #ilmetropolitano Vai su X
Meloni-Li, il rapporto con la Cina tra competizione e dialogo - A Johannesburg, a margine del G20, Giorgia Meloni ha incontrato il premier Li Qiang per fare il punto sul Piano d’Azione Triennale 2024–2027. Scrive formiche.net
La tela di Meloni al G20, 'partire dal piano Trump' - I toni ufficiali sono cauti, ma con i leader europei Giorgia Meloni è pronta a difendere il piano di pace proposto da Donald Trump per l'Ucraina. Secondo ansa.it
Meloni al G20 in Sudafrica: il Piano Mattei al centro della strategia africana - La premier Giorgia Meloni partecipa al G20 in Sudafrica, primo summit nel continente africano. Secondo ilmetropolitano.it