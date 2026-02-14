Dazi segnali di pace tra Cina e Ue | da oggi giù le tariffe di Pechino su formaggi e mozzarelle

La Cina ha deciso di abbassare i dazi sui formaggi e sulla mozzarella importati dall’Europa, una mossa che riduce le tariffe commerciali e favorisce le esportazioni. La misura, annunciata ufficialmente, arriva dopo mesi di negoziati tra le due parti e potrebbe facilitare un aumento delle vendite di prodotti lattiero-caseari europei nel mercato cinese.

Dazi Cinesi, Svolta per Formaggi e Mozzarella: Un Segnale di Distensione Commerciale tra Cina e Ue. La Cina ha annunciato una riduzione dei dazi sui prodotti lattiero-caseari provenienti dall’Unione Europea, una decisione che apre nuove prospettive per le esportazioni europee, in particolare per formaggi e mozzarella. L’iniziativa, operativa da oggi, 14 febbraio 2026, introduce aliquote che variano tra il 7,4% e l’11,7% per un periodo di cinque anni, in un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni commerciali e protezionismo. Un Mercato in Evoluzione: Il Contesto Internazionale. Negli ultimi anni, il commercio globale ha subito scosse significative.🔗 Leggi su Ameve.eu

