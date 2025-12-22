Dazi Cina contro la Ue Pechino colpisce latte e formaggi europei sulla scia di Trump

(Adnkronos) – I dazi di Donald Trump ancora bruciano, con ricadute ancora difficili da calcolare, mentre l’accordo con il Paesi Mercosur viene rimandato a tempi migliori. Ora, arrivano anche i dazi cinesi sulle importazioni di latte e formaggi dall'Unione europea. Non è certo una fase facile per la politica commerciale del Vecchio Continente. Se finora . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Dazi su formaggi e latte, la Cina annuncia nuove tariffe sui prodotti lattiero-caseari europei: quali sono le aziende colpite (anche italiane) Leggi anche: Trump minaccia dazi contro la Cina: «Da Pechino atti ostili» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Dal primo luglio dazi di 3 euro sui pacchi sotto i 150 euro in arrivo dai Paesi extra-UE; La Cina colpisce l’Ue: dazi fino al 42,7% sui prodotti lattiero-caseari; Cina e UE riaprono le trattative per annullare i dazi grazie... alla Cupra Tavascan; La ritorsione della Cina: dazi al 19,8% sulla carne di maiale in arrivo dall’Europa. Dazi Cina contro la Ue, Pechino colpisce latte e formaggi europei sulla scia di Trump - Lo schema replica lo stesso adottato a Washington: le tariffe sono uno strumento per rispondere a una minaccia presunta. adnkronos.com

