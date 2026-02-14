Le opposizioni si oppongono al progetto del data center, sostenendo che la città non può diventare un semplice insieme di aree da sfruttare. Questa posizione nasce dal timore che l’intervento possa alterare il tessuto urbano e ambientale, senza considerare le esigenze dei cittadini. Gli oppositori chiedono che si valuti attentamente l’impatto reale sull’area, evitando decisioni affrettate che potrebbero compromettere la qualità della vita. Tuttavia, riconoscono anche l’importanza di progredire tecnologicamente, ma vogliono trovare un equilibrio che tuteli l’interesse pubblico.

Opposizioni contrarie al Data center. Condividono il punto di partenza espresso dall’Amministrazione: "Non siamo contro lo sviluppo tecnologico o industriale a prescindere. Lo dimostra il fatto che, in passato, il Comune ha espresso parere favorevole a insediamenti coerenti con le aree già a destinazione produttiva". Ma dicono no a qualsiasi ipotesi sostitutiva di area. " Zibido non è un catalogo di aree disponibili". Quello che potrebbe arrivare a Zibido è un Datacenter con potenza 280 - 300 Megawatt pari alla richiesta energetica di 250-300mila abitazioni. "Come già anticipato alla sindaca Antonella Violi condividiamo parte della informazione ma non siamo appunto contro lo sviluppo tecnologico o industriale a prescindere - spiega Yuri Corisio, capogruppo di Insieme -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Data center, opposizioni schierate: "La città non è un catalogo di aree"

Il comune si oppone alla costruzione del nuovo data center in un’area ancora naturale.

Amazon ha organizzato a Milano un evento dedicato alla filiera dei data center, evidenziando l’impegno nelle partnership locali e nell’innovazione digitale.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Data center, opposizioni schierate: La città non è un catalogo di aree.

Data center, opposizioni schierate: La città non è un catalogo di areeOpposizioni contrarie al Data center. Condividono il punto di partenza espresso dall’Amministrazione: Non siamo contro lo sviluppo tecnologico ... msn.com

#SaveTheDate Data center 26 febbraio 2026 ore 10.00 Torre di Santa Maria #Confindustria #Udine iscriviti confindustria.ud.it/schede/scheda/… x.com

Kaori, Tempco’s partner for heat transfer solutions, presented two innovative, high-efficiency heat exchangers specifically designed with features that make them ideal for liquid cooling applications in modern high density AI and HPC data centers. #datacenter facebook