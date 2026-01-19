amazon riunisce a milano la filiera dei data center

Amazon ha organizzato a Milano un evento dedicato alla filiera dei data center, evidenziando l’impegno nelle partnership locali e nell’innovazione digitale. L’iniziativa, intitolata ‘Partnerships locali, innovazione globale: AWS con le imprese del territorio’, si è svolta presso la sede della Regione Lombardia, sottolineando l’importanza della collaborazione tra Amazon Web Services e le realtà del territorio nel contesto della crescita tecnologica.

Amazon web services (Aws) ha infatti celebrato il digitale nel corso di un evento 'Partnerships locali, innovazione globale: Aws con le imprese del territorio', alla sede della Regione Lombardia. All'incontro hanno partecipato più di 70 rappresentanti di 35 aziende attive sul territorio con i data center. Aws in Lombardia è operativa dal 2020 e serve milioni di clienti in tutto il mondo. Nel 2024 Aws ha annunciato i propri piani di espansione dell'infrastruttura prevedendo un investimento di 1,2 miliardi di euro in Italia che, secondo le stime, sosterrà circa 5.

Le azioni di DigitalBridge hanno registrato un aumento significativo nel premarket, raggiungendo fino al 50%, in seguito a voci di mercato riportate da Bloomberg. Secondo queste indiscrezioni, SoftBank sarebbe in trattative avanzate per acquisire la società, nota nel settore dei data center. La notizia ha suscitato interesse tra gli investitori, evidenziando l’attenzione verso possibili sviluppi strategici nel settore tecnologico e dei servizi digitali.

