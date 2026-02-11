Il comune contro la costruzione su un' area vergine del data center | Va realizzato su aree già urbanizzate

Il comune si oppone alla costruzione del nuovo data center in un’area ancora naturale. I residenti e le associazioni locali protestano, chiedendo di rispettare le zone già urbanizzate. Per ora si tratta solo di un campo, ma tra qualche mese potrebbe diventare un grande impianto da centinaia di milioni di euro. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, mentre le opposizioni continuano a chiedere più trasparenza.

Succede a Zibido San Giacomo, hinterland sud di Milano. La struttura potrebbe sorgere nella frazione di Badile Per il momento è "solo" un campo, ma tra qualche mese potrebbe ospitare un’infrastruttura da diverse centinaia di milioni di euro: un data center. È quello che potrebbe sorgere a Badile, frazione di Zibido San Giacomo. Il condizionale è d’obbligo, perché l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Sonia Belloli ha espresso contrarietà al progetto. L’obiettivo è evitare che l’infrastruttura, comunque ritenuta strategica, venga costruita su un’area attualmente agricola. Il comune ha manifestato "forti perplessità" sulla proposta.🔗 Leggi su Milanotoday.it

