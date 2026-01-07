Peccioli | un passo verso l’ampliamento dell’area artigianale e industriale della Fila
A Peccioli, si avvia un progetto di ampliamento dell'area artigianale e industriale lungo la Fila. L'amministrazione comunale ha stabilito le linee guida per lo sviluppo di questa zona strategica, situata ai margini del territorio comunale verso Capannoli. L'intervento mira a favorire la crescita economica e a valorizzare le attività presenti, mantenendo un'equilibrata pianificazione territoriale.
Un nuovo sviluppo dell'area artigianale e industriale lungo la Fila a Peccioli. L'amministrazione comunale, con una determinazione, ha infatti definito gli indirizzi di ampliamento dell'area strategica posta a margine del territorio comunale verso Capannoli.La zona della Fila, oggi quasi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Area industriale di Fosso Imperatore, finanziamento regionale per ampliamento Sud
Leggi anche: VIDEO | Ex Sanderson, un passo verso la rinascita: Comune e Comitato si incontrano per il futuro dell’area
Peccioli, al via percorso di ampliamento dell'area artigianale e industriale della Fila - Peccioli avvia un nuovo percorso di pianificazione per lo sviluppo economico e produttivo del territorio nell'area industriale della Fila ... gonews.it
: à Il Comune di Peccioli compie un nuovo passo nel percorso di sviluppo sostenibile e innovazione territoriale, assumendo ufficialmente il progetto Linking Valdera come in - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.