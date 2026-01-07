Peccioli | un passo verso l’ampliamento dell’area artigianale e industriale della Fila

A Peccioli, si avvia un progetto di ampliamento dell'area artigianale e industriale lungo la Fila. L'amministrazione comunale ha stabilito le linee guida per lo sviluppo di questa zona strategica, situata ai margini del territorio comunale verso Capannoli. L'intervento mira a favorire la crescita economica e a valorizzare le attività presenti, mantenendo un'equilibrata pianificazione territoriale.

