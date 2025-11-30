Danilo Gallinari | Non ho ancora finito con il basket tornare a Milano sarebbe un sogno

Torna a parlare del suo futuro Danilo Gallinari che, dopo l’ultima partita agli Europei con la nazionale italiana, sembra non escludere totalmente il coinvolgimento in nuovi progetti. L’ex NBA, come riportato da pianetbasket.com, ha parlato delle sue scelte extra campo affermando di non aver ancora concluso la sua parentesi con il basket, aprendo a possibili offerte. Queste le dichiarazioni del nativo di Sant’Angelo Lodigiano: “ Sto lavorando su qualcosa, non relativo al basket ma che riguarda programmi per studiare all’estero. Non ho ancora finito con il basket. Vedremo se sarà ancora parte della mia vita o meno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Danilo Gallinari: “Non ho ancora finito con il basket, tornare a Milano sarebbe un sogno”

Argomenti simili trattati di recente

🇮🇹 PARLA DANILO GALLINARI Il Gallo annuncia di non aver ancora finito con il basket, e torna a parlare del mancato ritorno a Milano: «Era il mio sogno, ma non sempre i sogni diventano realtà. Ovviamente sono sempre il più grande tifoso dell'Olimpia, ma - facebook.com Vai su Facebook

Danilo Gallinari: “Non ho ancora finito con il basket, tornare a Milano sarebbe un sogno” - Torna a parlare del suo futuro Danilo Gallinari che, dopo l'ultima partita agli Europei con la nazionale italiana, sembra non escludere totalmente il ... oasport.it scrive

L'intervista a Danilo Gallinari: «Non ho ancora finito con il basket. Tornare a Milano era il sogno» - "Sto lavorando su qualcosa, non relativo al basket ma che riguarda programmi per studiare all'estero. Da pianetabasket.com

Gallinari a Sky: "Difficile un ritorno all'Olimpia. Futuro? Ho tutto tranne che fretta" - Leggi su Sky Sport l'articolo Gallinari a Sky: 'Difficile un ritorno all'Olimpia. Segnala sport.sky.it