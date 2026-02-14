Dallo sci alpino allo skeleton tutte le sfide delle Olimpiadi – Gli azzurri in gara sabato 14 febbraio

Marco Rossi ha ottenuto un inaspettato argento nello slalom gigante, portando una medaglia in più all’Italia e riaccendendo l’entusiasmo tra gli atleti. La gara si è svolta su un percorso ghiacciato e difficile, che ha messo a dura prova anche i più esperti. Sabato 14 febbraio, gli sportivi italiani vedranno sfide importanti, tra cui la staffetta femminile di sci di fondo e le finali di skeleton.

Sabato 14 febbraio saranno in programma numerose finali e gare decisive, tra cui spiccano la staffetta femminile 4×7,5 km di sci di fondo e lo slalom gigante maschile nello sci alpino. Anche in questa giornata l'Italia può ambire a grandi risultati. Nel tardo pomeriggio, l'attenzione sarà tutta sullo skeleton, con le speranze azzurre affidate a Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli. La sera, occhi puntati su Pietro Sighel. Queste le sfide per oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Strepitosa ieri Michela Moioli, che ha conquistato la medaglia di bronzo nello snowboard cross, rimontando dall'ultima posizione.