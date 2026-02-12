Olimpiadi gli italiani in gara giovedì 12 febbraio – Tutte le sfide

Giovedì 12 febbraio si svolgono diverse competizioni alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Gli italiani sono pronti a scendere in pista e tentare di conquistare una medaglia. La giornata promette sfide intense in vari sport, con atleti italiani concentrati e determinati a fare bene.

Prosegue a pieno ritmo la settimana di gare ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. E giovedì 12 febbraio le occasioni per salire sul podio non mancano. Sulle nevi del Tofane Alpine Skiing Centre di Cortina d’Ampezzo, riflettori puntati al mattino sul super G femminile. Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia e Laura Pirovano sono pronte a lanciarsi all’assalto delle medaglie in una delle gare più attese. Spazio anche allo sci di fondo, con la 10 km femminile in tecnica libera, e allo snowboard cross. Nel pomeriggio, alle 16:30, occhi puntati sulla finale dei 5000 metri femminili di pattinaggio di velocità: Francesca Lollobrigida, campionessa del mondo e già prima medaglia d’oro per l’Italia a questi Giochi, va a caccia di un altro risultato prestigioso.🔗 Leggi su Open.online

Sofia Goggia si trova al terzo posto nella discesa libera a metà gara alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Domani, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gli italiani scendono in pista in nove gare diverse.

