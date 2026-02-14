Dalle strisce blu ai rifiuti | ecco di che cosa si è occupata e cosa ha deciso la politica a Monza
A Monza, il consiglio comunale ha deciso di aumentare le tariffe delle strisce blu, mentre i rifiuti continuano a essere un problema. La discussione si è concentrata sui costi e sulla gestione delle aree di sosta, creando scontri tra i consiglieri. Chi segue le sedute sa che le riunioni spesso si accendono, tra battibecchi e posizioni opposte.
Il Comune presenta il report di un anno di lavoro in consiglio comunale. Ma di che cosa hanno parlato, discusso e deciso i politici monzesi durante quelle 51 sedute in aula? Chi è abituale spettatore del consiglio comunale (dall’aula o anche in streaming) sa bene che non mancano momenti di tensione. Attacchi, risposte a microfoni spenti che fanno subito richiamare all’ordine la presidente Cherubina Bertola, lezioni di storia o di codice civile e penale, post sui social per aggiornare i follower di quello che si sta facendo e discutendo. Due ore e mezza (in media), di pura adrenalina durante le quali la città di Teodolinda viene messa sotto i raggi X.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Maturità 2026: ecco cosa cambia, dalle commissioni d’esame ai punti bonus (e cosa succede ora se rifiuti la prova orale)
La Maturità 2026 introduce importanti novità, tra cui modifiche alle commissioni d’esame, nuovi criteri di valutazione e punti bonus.
